عثرت الشرطة اليونانية على جثة دانا إيدن، منتجة مسلسل الجاسوسية الإسرائيلي الشهير طهران، داخل غرفة فندق بالعاصمة أثينا أمس الأول (الأحد)، بعد أن فشل أحد أقاربها في الاتصال بها لعدة محاولات، ما أثار قلقًا كبيرًا.

تحقيقات أولية

وأكد مسؤولو الشرطة أن التعامل مع الواقعة يتم على أساس أنها حالة انتحار، استنادًا إلى الأدلة والشهادات الأولية، بما في ذلك العثور على أقراص أدوية في مكان الحادثة. وأشار الطبيب الشرعي إلى وجود كدمات على رقبة الضحية، ما جعل التحقيقات جارية لتحديد الملابسات بشكل دقيق.

بيان الشركة

وقالت شركة الإنتاج دونا وشولا برودكشنز: «هذه لحظة حزن عميق لجميع أفراد العائلة والأصدقاء والزملاء».

وأضاف البيان أن الشائعات حول وفاة جنائية أو دوافع قومية غير صحيحة، داعية وسائل الإعلام والجمهور إلى التحقق من الأخبار وعدم نشر ادعاءات غير مؤكدة.

السياق المهني

وأفادت هيئة البث العامة الإسرائيلية (راديو كان) أن إيدن كانت في اليونان لتصوير الموسم الرابع من مسلسل «طهران»، لتتحول رحلة العمل إلى مأساة مفاجئة.