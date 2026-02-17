أطلق رئيس الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، البرومو الرسمي لبرنامج «رامز ليفل الوحش» مع الفنان المصري رامز جلال، المقرر عرضه خلال موسم رمضان.

غادة عبدالرازق

فكرة البرنامج

يستعرض الإعلان أجواء المقالب المرعبة والمليئة بالإثارة، المستوحاة من المسلسل الكوري الشهير «لعبة الحبار»، إذ يتنكر رامز بزي اللاعبين ويظهر بصوت مخيف ليخوض الضيوف سلسلة من التحديات الصعبة والمفاجآت المرعبة قبل أن يواجهوه في لحظة تصدمهم.

يعتمد البرنامج بشكل أساسي على الإثارة النفسية والمفاجآت المرعبة، ليقدم تجربة مختلفة ومليئة بالتشويق لكل ضيف وجمهور.

غادة عادل

أبرز الضيوف

ظهرت في الإعلان الرسمي مشاركة مجموعة من أبرز الفنانين والنجوم الرياضيين، بينهم أحمد السقا، نجم الأهلي ومنتخب مصر زيزو، كارولين عزمي، دياب، أسماء جلال، غادة عبدالرازق، حمو بيكا، مصطفى غريب، شيماء سيف، غادة عادل، رحمة محسن، سماح أنور وآخرون، في سلسلة مقالب مليئة بالإثارة والمفاجآت.

كارولين عزمي

إصابة كارولين

وتعرضت كارولين عزمي سابقاً لإصابات متفرقة في جسدها أثناء تصوير حلقتها في برنامج المقالب لرامز جلال، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات للفحوصات الطبية.