بعد ساعات حبست أنفاس الأهالي، نجح الدفاع المدني السوري في محافظة الرقة في إنقاذ الطفل عبد الرزاق الجبير (4 أعوام)، الذي سقط في بئر بعمق 30 متراً وقطر لا يتجاوز 35 سنتيمتراً.

ضيق البئر حوّل المهمة إلى سباق مع الزمن، إذ واجهت فرق الإنقاذ صعوبة بالغة في الوصول إلى الطفل، ما استدعى الاستعانة بفريق متخصص من الدفاع المدني في إدلب، يضم عنصراً متمرساً في عمليات الإنقاذ من الآبار العميقة.

وللحفاظ على حياة الطفل، ضُخّت كميات من الأوكسجين إلى داخل البئر، فيما استمرت محاولات التواصل معه لطمأنته ومنعه من فقدان الوعي. كما تم إنزال كاميرا إلى القاع أظهرت الطفل وهو يستغيث، في مشهد مؤلم دفع الفرق إلى تسريع الحفر الجانبي باستخدام معدات دقيقة للوصول إليه دون التسبب بانهيار التربة.

وبعد ساعات، خرج الطفل حياً، ونُقل إلى المستشفى للاطمئنان على حالته الصحية قبل تسليمه إلى ذويه، وسط تأكيدات بأنه بحالة جيدة ولم يتعرض لإصابات خطيرة.

الحادثة أعادت إلى الواجهة خطر الآبار المكشوفة، خصوصاً في المناطق الريفية، حيث تتكرر مثل هذه الوقائع، ما دفع الدفاع المدني إلى تجديد تحذيراته بضرورة إغلاق الآبار بإحكام وتأمينها تفادياً لكوارث مشابهة.