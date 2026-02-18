ارتفعت أسعار الذهب اليوم (الأربعاء)، مدعومة بعمليات شراء بعد تراجعها بأكثر من (2%) في الجلسة السابقة، مع استمرار ضعف التداول بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة في عدد من الأسواق الآسيوية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة (0.2%) إلى (4886.69) دولار للأوقية، بعدما سجل أمس أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل عند (4904.50) دولار.

وجاء التحرك وسط استمرار مكاسب الدولار وترقب الأسواق لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، في ظل توقعات – بثلاثة تخفيضات للفائدة هذا العام بواقع (25) نقطة أساس لكل منها.

وبالنسبة للمعادن الأخرى، تراجعت الفضة (0.8%) إلى (72.86) دولار للأوقية، فيما ارتفع البلاتين (0.9%) إلى (2025.80) دولار، وزاد البلاديوم (0.5%) إلى (1690.54) دولار.

من جهة أخرى، ارتفعت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 3% لتصل إلى 75.68 دولار للأوقية، وسط تحركات ملحوظة في أسواق المعادن النفيسة وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية.

وجاء هذا الارتفاع مدفوعًا بمخاوف المستثمرين من التضخم وتقلبات أسواق العملات، مما دفعهم للبحث عن المعادن كملاذ آمن.