كشفت مجلة «فوربس» أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد فريق النصر، يتصدر قائمة أعلى لاعبي كرة القدم أجرا في 2025، بـ280 مليون دولار، منها نحو 50 مليونا من أنشطته التجارية خارج المستطيل الأخضر، حيث يملك 1.04 مليار متابع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما يمنح علامته التجارية CR7 تأثيرا كبيرا في تحريك الأسواق وتعزيز ثقة المستثمرين.



يذكر أن «رونالدو» ضخ 7.5 مليون دولار مقابل الحصول على حصة تبلغ 10% في شركة «هيربالايف» المتخصصة في مجال تكنولوجيا الصحة الرقمية، من خلال تطوير برمجيات متقدمة لتحليل بيانات المستخدمين وتقديم برامج غذائية وصحية مخصصة وفق احتياجات كل فرد، إذ ارتفعت أسهم الشركة بأكثر من 15% خلال التداولات، مدعومة كذلك بنتائج الربع الرابع التي أظهرت نموا في المبيعات بنسبة 6.3%، في إشارة إلى تحسن أداء الشركة عقب الإعلان عن الصفقة.