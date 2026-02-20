يتشاءم مهاجم فريق الهلال الفرنسي كريم بنزيما من البدايات الكبرى في الكلاسيكو، إذ تكشف الأرقام عن مفارقة لافتة في مسيرته مع مباريات «الكلاسيكو»، سواء في الملاعب الإسبانية أو السعودية.



فعلى صعيد الكرة الإسبانية، خاض بنزيما أول كلاسيكو له بقميص ريال مدريد أمام غريمه التقليدي برشلونة، ولم يتمكن من تحقيق الفوز. وتكرر السيناريو ذاته في الملاعب السعودية، حين لعب أول كلاسيكو له بقميص الاتحاد أمام كل من الهلال والنصر والشباب، ليخرج بالخسارة في كل مواجهة افتتاحية.



وبلغة الأرقام، خاض بنزيما 4 مباريات في أول ظهور له بالكلاسيكو مع أنديته، خسرها جميعا، مكتفيا بهدف واحد وصناعة هدف آخر، في حصيلة لا تعكس القيمة الفنية الكبيرة التي يتمتع بها الهداف الفرنسي.



ومع اقتراب مواجهة مرتقبة، يخوض فيها أول كلاسيكو له بقميص الهلال أمام ناديه السابق الاتحاد، تتجه الأنظار لمعرفة ما إذا كان سيكسر هذه العقدة أخيرا، أم أن لعنة البداية ستواصل مطاردته، بعد أقل من ثلاثة أسابيع على رحيله عن «النمور» خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.