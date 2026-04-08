أعلنت السلطات التركية تنفيذ عملية أمنية واسعة في منطقة بيكوز بمدينة إسطنبول، استهدفت عدداً من نجوم الفن والموسيقى على خلفية اتهامات بحيازة وتعاطي مواد مخدرة. وشملت قائمة المشتبه بهم أسماء بارزة، من بينهم إبراهيم تشيليكول ومصطفى جيجلي، إلى جانب سيمجي ساجين، ملاك موسو، بنغو، إرساي أونر، وإلكاي شينجان، وسط استمرار التحقيقات للوصول إلى مزيد من التفاصيل.

تهم محددة وتحقيق دقيق

أكدت النيابة العامة التركية أن التحقيقات تركز على قضايا شراء وحيازة المخدرات بغرض الاستخدام الشخصي، وتعاطي مؤثرات عقلية، إضافة إلى تزويد الآخرين بهذه المواد. ونفذت وحدات مكافحة المخدرات التابعة للدرك عمليات مداهمة متزامنة يوم 7 أبريل الجاري، بعد الحصول على إذن قضائي رسمي، مع التشديد على أن التحقيقات مستمرة بدقة وصرامة.

تنسيق كامل مع الجهات الأمنية

وأوضحت النيابة أن هذه التحركات تمت بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية، استناداً إلى أدلة وبلاغات معتبرة، مؤكدة أن القضية لا تزال قيد البحث، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جديدة للرأي العام فور صدورها.

سابانجي وأرتشيل في قلب الأحداث

في سياق متصل، أوقفت السلطات التركية هاكان سابانجي، الحبيب السابق للفنانة هاندا أرتشيل، بتهمة التعاطي، بعد ساعات من تداول تقارير إعلامية تحدثت عن توقيف أرتشيل نفسها على خلفية اتهامات تتعلق بتصنيع وتجارة مواد مخدرة، ضمن حملة أمنية موسعة طالت عدداً من الشخصيات العامة في البلاد.

هزة في الوسط الفني

تعكس هذه المداهمات شدة الرقابة على الوسط الفني في تركيا، وما تثيره من اهتمام إعلامي وجماهيري واسع، في ظل تساؤلات حول مدى انتشار استخدام المخدرات بين نجوم الفن والموسيقى، وأهمية تطبيق القانون بحزم لضمان المساءلة والشفافية.