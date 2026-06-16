كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأول مرة، عن حجم العمليات الجوية التي نفذها سلاح الجو الإسرائيلي ضد إيران خلال الحرب الأخيرة، مؤكداً تنفيذ نحو 14 ألف طلعة جوية استهدفت مواقع داخل الأراضي الإيرانية.

أكبر حملة جوية

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة News 12 الإسرائيلية إن ما جرى يمثل أكبر عملية في تاريخ إسرائيل، مشيراً إلى أن الحملة العسكرية ضد إيران تعكس حجم الجهد غير المسبوق الذي بُذل لمواجهة ما وصفه بالتهديد الإيراني.

لا قيود على الهدف

وأضاف نتنياهو: «لقد كرست معظم حياتي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، وسنفعل ما يلزم لتحقيق هذا الهدف دون أي قيود».

كما أشار إلى وجود محاولات لتقليل ما وصفه بـ«الإنجازات العسكرية»، متسائلاً عن المقارنة بين وضع إسرائيل قبل السابع من أكتوبر وما بعده.

سيطرة ومناطق عازلة

وتطرق نتنياهو إلى تطورات ميدانية أخرى، مؤكداً السيطرة على مناطق إستراتيجية في لبنان كانت تُستخدم لتهديد إسرائيل، إلى جانب استمرار الوجود في مناطق عازلة في سورية ولبنان وقطاع غزة.

رسائل سياسية داخلية

ويأتي هذا التصريح في ظل سعي نتنياهو لتعزيز صورته أمام الرأي العام الإسرائيلي كقائد حاسم في إدارة الحرب، بالتزامن مع استمرار محاكمته في قضايا فساد والانقسامات السياسية الداخلية حول أداء الحكومة.