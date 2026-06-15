أكدت وسائل إعلام إيرانية قبل قليل بدء رفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، بينما أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض عدة قذائف، متهماً «حزب الله» بإطلاقها باتجاه منطقة تنشط فيها قواته في جنوب لبنان.



وصرح الجيش الإسرائيلي في بيان مساء اليوم (الإثنين) بأن حزب الله أطلق -في حوادث منفصلة وقعت في وقت سابق اليوم- صاروخاً مضاداً للدروع وعدداً من قذائف الهاون باتجاه قوات إسرائيلية تعمل في جنوب لبنان، مؤكداً عدم وقوع إصابات.



وأضاف الجيش الإسرائيلي: رصدت قواتنا في ٤ حوادث منفصلة خلال اليوم، عدداً من المسلحين يتحركون بمركبات ويقتربون من القوات الإسرائيلية، موضحاً أن تلك التحركات تعتبر تهديداً فورياً.



وأشار إلى أن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ -بتوجيه من القوات الميدانية- ضربات دقيقة وموجهة استهدفت ما وصفها بـ«التهديدات» في جميع تلك الحوادث، مبيناً أنه سيواصل العمل لإزالة أي تهديد فوري.



وذكرت القناة الـ١٢ الإسرائيلية أن هناك اعتراضات صاروخية في سماء المطلة وكريات شمونة شمالي إسرائيل.



في غضون ذلك، ذكرت قناة «برس تي في» الإيرانية أن ٣ ناقلات نفط وسفينتين تحملان بضائع إيرانية تمكنت من اختراق الحصار البحري على إيران، مؤكدة البدء بتنفيذ رفع الحصار الأمريكي.



وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق اليوم إن «مجموعة السبع» ستبذل قصارى جهدها لضمان إعادة فتح مضيق هرمز، موضحاً أن بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا من بين الدول المستعدة للمشاركة في مهمة بالممر الحيوي.



وأكد ماكرون، في لقاء مع قناة TF1 الفرنسية، إمكانية «نشر مهمة مضيق هرمز في غضون يومين إلى ثلاثة أيام بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني»، مضيفاً: «الأمر سيستغرق عدة أسابيع قبل أن يظهر الأثر الفعلي لاتفاق إيران على الأسواق».



وشدد ماكرون على ضرورة «إعادة فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور»، موضحاً أن «سلطنة عمان تقول إنه لا مانع من وجود بعثة دولية في هرمز».