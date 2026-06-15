أعلن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أنه سيناقش إمكانية ترشحه للانتخابات الرئاسية عن الحزب الجمهوري لعام 2028 بعد انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، موضحاً أنه سيحظى بدعم من الرئيس دونالد ترمب إذا قرر خوض السباق الرئاسي.



وصرّح فانس لشبكة «سي بي إس نيوز»: «لم أحسم أمر الترشح عن الحزب الجمهوري»، مضيفاً: «ليس لدي أدنى شك في أن الرئيس ترمب سيدعم بشدة أي قرار أتخذه في نهاية المطاف، لكننا لم نتحدث بعد عن ماهية هذا القرار».



وأشار فانس إلى أن مستقبله السياسي ليس على رأس أولوياته في الوقت الحالي، موضحاً أنه سيجلس مع زوجته أوشا لمناقشة ما سيحدث لاحقاً.



وأضاف: «أسلوبي في اتخاذ القرارات هو أنني أحاول ألا أتخذها إلا عند الضرورة القصوى»، مؤكداً أن ذلك سيكون بعد إعلان نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026.



ولفت إلى أنه لا يبادر أبداً بمناقشة خططه المستقبلية مع ترمب، مشدداً على القول: «أنا لا أطرح الموضوع أبداً، لكن بالتأكيد، الرئيس يطرحه كثيراً، أحياناً علناً، وأحياناً سراً، كما تعلمون، الرئيس شخصية سياسية، ويعشق هذه الأمور ومفتون بها للغاية».



وأشار إلى أنه لا يريد أبداً أن يؤثر تفكيره في وظيفة مستقبلية، سواء كانت الرئاسة أو أي شيء آخر، على أدائه كنائب رئيس، والطريقة لتحقيق ذلك هي التركيز على الوظيفة التي يشغلها الآن.



ويُعد فانس من الجمهوريين البارزين الذين يُنظر إليهم داخل الحزب كمرشحين محتملين لانتخابات 2028. وأفادت شبكة «سي بي إس نيوز» أن هناك أسماء أخرى تُطرح داخل الأوساط الجمهورية، منها وزير الخارجية ماركو روبيو، ووزير الحرب بيت هيغسيث، وأعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات المحافظة، بينهم السيناتور تيد كروز، والسيناتور جوش هاولي، إضافة إلى شخصيات إعلامية مثل تاكر كارلسون.