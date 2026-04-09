خسر نادي ليستر سيتي استئنافه ضد عقوبة خصم ستّ نقاط من رصيده في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي «تشامبيون شيب».

بيان النادي

وأوضح النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي، أنه خسر الاستئناف المتعلق بعقوبة خصم النقاط، التي ترتبط بمخالفات قواعد الربحية والاستدامة خلال فترة السنوات الثلاث حتى يونيو 2024.

وأضاف البيان: «بعد تأييد العقوبة، ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يركز الجميع في النادي بشكل كامل على المباريات الأخيرة في بطولة الدوري».

وتابع: «ندرك أن هذه الفترة كانت مليئة بالتحديات، ونشكر جماهيرنا على دعمهم المتواصل للفريق. تكمن مسؤوليتنا الآن في خوض المباريات المتبقية بالتركيز والجدية اللازمين في ظل الظروف الراهنة».

شبح الهبوط يهدد «الثعالب»

ويواجه ليستر شبح الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية، إذ يحتل الفريق المركز الـ22 في جدول ترتيب «التشامبيون شيب» برصيد 41 نقطة، متأخراً بنقطة واحدة فقط عن منطقة الأمان.