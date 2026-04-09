أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، عن إدانته واستنكاره الاعتداءات السافرة والمتكررة التي يقوم بها كيان الاحتلال على الجمهورية اللبنانية، التي أسفرت عن مئات الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء فضلاً عن خسائر مادية جسيمة.

وشدد اليماحي على أن هذه الاعتداءات الهمجية فضلاً عن أنها تحد سافر للقانون الدولي والأعراف والمواثيق الدولية كافة، فإنها تعكس إصرار كيان الاحتلال على جرّ المنطقة إلى مزيد من الفوضى وعدم الاستقرار، وإفشال الجهود الدولية الجارية لوقف التصعيد في المنطقة.

وطالب رئيس البرلمان العربي المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف هذه الاعتداءات السافرة التي طالت المنشآت الحيوية والمدنية ومنشآت البنية التحتية.

وجدد اليماحي التأكيد على دعم البرلمان العربي التام للجمهورية اللبنانية، ووقوفه الكامل إلى جانبها لتجاوز الظرف الدقيق الذي تمر به.