‏أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بنظيره وزير الخارجية في الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.

وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.