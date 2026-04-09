أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً، بنظيره وزير الخارجية في الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح.
وجرى خلال الاتصال بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
The Minister of Foreign Affairs, Prince Faisal bin Farhan bin Abdullah, made a phone call to his counterpart, the Minister of Foreign Affairs of the sisterly State of Kuwait, Sheikh Jassim Jaber Al-Ahmad Al-Sabah.
During the call, they discussed the latest developments in the regional situation and the efforts being made to achieve security and stability in the region.