حذّرت القنصلية العامة السعودية في جنيف، اليوم (الخميس)، المواطنين المقيمين والزائرين من ضرورة توخي الحذر وتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات، والالتزام بتعليمات السلطات السويسرية خلال قمة مجموعة السبع (G7) التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 19 يونيو الجاري.

وكتبت القنصلية على حسابها في منصة «إكس»: «تود القنصلية العامة في جنيف إخطار جميع المواطنين المقيمين والزائرين بأن السلطات السويسرية تفرض قيوداً أمنية مشددة في كل من كانتون جنيف وكانتون فود، وكذلك المعابر الحدودية مع الجانب الفرنسي، للفترة من 11 إلى 19 يونيو، تزامناً مع انعقاد قمة مجموعة السبع (G7)، ما سيترتب عليه إغلاقات وقيود على الحركة والتنقل»، مضيفة: «وتهيب القنصلية بالمواطنين الكرام ضرورة توخي الحيطة والحذر، وتجنب مناطق المظاهرات والتجمعات، ومتابعة التعليمات الصادرة عن السلطات السويسرية».

وحددت القنصلية أرقاماً للتواصل في الحالات الطارئة، قائلة: «تتمنى القنصلية السلامة للجميع، وفي الحالات الطارئة يمكن التواصل عبر هاتف شؤون السعوديين: (0041798701543)، والرقم الموحد: (00966920011114)».

وكانت الحكومة السويسرية قد أعلنت أنها اتفقت مع فرنسا على خطة تعاون أمني لتأمين قمة مجموعة السبع، التي يشارك فيها قادة عالميون، على أن تركز الخطة خصوصاً على الأمن حول بحيرة جنيف ومجالها الجوي.

ومن المقرر أن يجتمع قادة أكبر الاقتصادات في العالم، بينهم الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، إلى جانب وفود رفيعة المستوى، في بلدة إيفيان لي بان الفرنسية الواقعة على الضفة المقابلة لبحيرة جنيف.

وكان الجيش السويسري قد أعلن أنه سينشر نحو 4 آلاف جندي لتعزيز الإجراءات الأمنية، إلى جانب فرق لمراقبة المجال الجوي، مع فرض قيود خلال فترة القمة، وتوفير أنظمة للتصدي للطائرات المسيّرة، والحماية من التهديدات النووية والبيولوجية والكيميائية.