أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم (الأربعاء)، عن خسائرها البشرية في حرب الـ40 يوماً مع إيران، مؤكدة مقتل 13 من أفراد الخدمة الأمريكية.



ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المتحدث باسم القيادة المركزية تيم هوكينز قوله إن جميع أفراد الخدمة الأمريكيين المصابين في حرب إيران البالغ عددهم 381 عادوا إلى الخدمة باستثناء 37، وذلك مع إعلان «البنتاغون» تعليق الحرب ضد إيران، مضيفاً أن 3 من المصابين داخل المستشفيات في حالة خطيرة، و13 من أفراد الخدمة الأمريكيين لقوا حتفهم خلال الحرب.



ورغم الهدنة إلا أن وسائل إعلام إيرانية ذكرت أنه جرى تفعيل الدفاعات الجوية في عدة مدن إيرانية منها طهران وأصفهان وكرمان، فيما سُمع دوي انفجار في العاصمة الإيرانية.



ونقل التلفزيون الإيراني عن الحرس الثوري أنه استهدف مسيّرة إسرائيلية الصنع من طراز «هرميس» وأسقطها، وكانت المسيّرة تحلّق فوق مدينة لار في جنوب البلاد، معتبراً أن دخول أي نوع من الطائرات الأمريكية أو الإسرائيلية في أجواء إيران حتى من دون تنفيذ عمليات عسكرية، يعدّ انتهاكاً لوقف إطلاق النار سيُرد عليه بحزم.



من جهة أخرى، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» ⁠عن ‌مسؤولين في الإدارة الأمريكية، ​أن الرئيس ترمب يدرس خطة لمعاقبة ⁠بعض أعضاء حلف شمال الأطلسي (ناتو) الذين ​يعتقد أنهم لم يقدموا الدعم الكافي للولايات المتحدة ⁠وإسرائيل خلال ​الحرب ​على إيران.



وأوضحت الصحيفة أن المقترح ‌يتضمن سحب القوات ​الأمريكية من ⁠دول بالحلف تعدها ​واشنطن غير ⁠متعاونة ‌في حربها على إيران، ونشرها في دول ‌قدمت دعماً أكبر للحملة العسكرية الأمريكية.