‏التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في محافظة جدة، أمس (الأربعاء)، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وبحث أوجه الشراكة الإستراتيجية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

كما تم استعراض مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في المنطقة، وتداعياتها الأمنية والاقتصادية، والتأكيد على دعم الجهود المبذولة كافة بما يُعزز أمن المنطقة واستقرارها، إضافة إلى بحث عدد من المسائل ذات الاهتمام المتبادل.

حضر اللقاء نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة المتحدة وإيرلندا الشمالية الأمير عبدالله بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

فيما حضر من الجانب البريطاني مستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان نيكولاس باول، والسفير لدى المملكة ستيفن هيتشن، والسكرتير الخاص لرئيس الوزراء جيسيكا كارولين فيليبس، ورئيس إعلام رئيس الوزراء جورج صامويل جون ماسون، والمستشار العسكري لرئيس الوزراء كريستوفر بيتر هورن.