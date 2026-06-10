تحولت ملامح يوم الثلاثاء الهادئ في مركز «الشهداء» بمحافظة المنوفية إلى كابوس مفاجئ، حين اختصرت لحظة خاطفة على الطريق السريع حياة شقيقين، تاركةً خلفها ذهولاً وحزناً ينهش قلوب الأهالي.

كان الشقيقان، عمار وعمر عبدالفتاح، يستقلان دراجتهما النارية، يتبادلان الحديث ويسابقان الوقت لقضاء حاجتهما، دون أن يدريا أن الموت يتربص بهما عند المنعطف القادم. وما إن وصلت الدراجة إلى المسار المقابل لقرية «دراجيل»، حتى انشقت الأرض عن سيارة مسرعة، ليقع تصادم مباشر وعنيف هز أرجاء المكان.

دوى صوت الارتطام المرعب، وتطايرت شظايا الحديد على الأسفلت. هرع الأهالي والمارة نحو موقع الحادث وعلامات الفزع تكسو وجوههم، ليفاجأوا بالشقيقين غارقين في دمائهما بعد أن تلقيا ضربة بالغة القسوة أودت بحياتهما في الحال، لتسبق أنفاسهما الأخيرة وصول سيارات الإسعاف التي هرعت إلى المكان، ونقلت طواقم الإسعاف جثماني عمار وعمر إلى مشرحة مستشفى الشهداء المركزي، لتوضع الجثتان تحت تصرف النيابة العامة، التي أمرت على الفور بعرضهما على الطب الشرعي، وفتحت تحقيقاً عاجلاً لكشف ملابسات هذا الاصطدام الدامي ومحاسبة المتسبب فيه.

وخيّم صمت جنائزي ثقيل على أرجاء مركز الشهداء. لم تكن الصدمة في رحيلهما فحسب، بل في تلك القسوة التي خطفتهما معاً في ذات اللحظة. وتحولت منصات التواصل الاجتماعي إلى سرادق عزاء مفتوح، تدفقت فيه رسائل النعي الساخنة والمواساة لعائلة مكلومة، استيقظت صباحاً لتودع ولديها، وأمست لتستقبل نبأ رحيلهما الأبدي.