أعلنت قوقل إطلاق حزمة من المزايا الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي عبر عدد من خدماتها، بهدف تسهيل متابعة منافسات كأس العالم 2026 المقامة في أمريكا الشمالية.

وتشمل التحديثات Google Search وGoogle Maps وWaze وتطبيق جيميناي، مع التركيز على توفير النتائج المباشرة للمباريات، والتحليلات الفنية، وخدمات التنقل، إلى جانب ملخصات مخصصة لعشاق كرة القدم.

وأتاحت قوقل واجهة جديدة داخل محرك البحث تعرض النتائج اللحظية، وترتيب المجموعات، والإحصائيات، وأبرز التفاعلات المرتبطة بالمباريات، كما أصبح بالإمكان تثبيت لوحة النتائج الحية على شاشة القفل في هواتف أندرويد وآيفون لتحديثها تلقائيًا دون الحاجة إلى فتح التطبيقات.

وفي جانب التحليل الفني، أصبح وضع الذكاء الاصطناعي في البحث قادرًا على الإجابة عن الأسئلة التكتيكية المتعلقة بالمباريات، مع تقديم رسومات ومخططات توضيحية تساعد المستخدمين على فهم أساليب اللعب والتحولات الفنية. وتتوافر الميزة حاليًا للمشتركين في الخطط المدفوعة، على أن تُطرح لاحقًا لجميع المستخدمين.

كما عززت قوقل خدمات الملاحة عبر خرائط قوقل وWaze من خلال تحديثات فورية لإغلاقات الطرق، والتنبيهات الخاصة بمناطق المشاة المؤقتة، وتغييرات النقل العام، واقتراح مسارات بديلة لتجنب الازدحام بالقرب من الملاعب. وأضاف Waze إمكانية عرض نتائج المباريات على الشاشة عند توقف المركبة بشكل كامل.

ولغير الحاصلين على تذاكر المباريات، باتت خرائط قوقل تساعد في العثور على المقاهي والمطاعم التي تنقل المباريات، مع إمكانية الاستفسار عن توفر المقاعد وإتمام الحجز من خلال المحادثة نفسها.

وحصل تطبيق جيميناي على أدوات رياضية جديدة تجمع النتائج المباشرة والإحصائيات وأبرز اللقطات وأخبار الفرق واللاعبين، إلى جانب ميزة «الإجراءات المجدولة» التي توفر للمشتركين تقارير يومية مخصصة عن فرقهم المفضلة.

كما أضاف التطبيق أدوات لإنشاء صور تذكارية بالذكاء الاصطناعي، تتيح للمستخدمين دمج صورهم الشخصية داخل مشاهد مستوحاة من أجواء كأس العالم مع تخصيص ألوان المنتخب المفضل.

وتأتي هذه التحديثات ضمن توجه قوقل لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات اليومية، وتحويل منصاتها المختلفة إلى تجربة موحدة تمنح المشجعين المعلومات والتحليلات وأدوات التفاعل من مكان واحد.