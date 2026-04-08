أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الأربعاء، أن بلاده وافقت على فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن «المرور الآمن عبر المضيق متاح لمدة أسبوعين بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية».

وأضاف عراقجي أن إيران «ستوقف الهجمات إذا توقفت الهجمات ضدها».

ونقلت وسائل الإعلام الحكومية عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن المفاوضات مع الولايات المتحدة ستبدأ يوم الجمعة 10 أبريل في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، بعد أن قدمت طهران مقترحًا من 10 نقاط إلى واشنطن عبر باكستان، مشيراً إلى أن هذه المحادثات لا تعني نهاية النزاع.

وأوضحت إيران أن المفاوضات، التي قد تستمر حتى 15 يوماً مع إمكانية تمديدها، تهدف إلى وضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل المقترح، والذي يشمل أحكاماً حول عبور مضيق هرمز، ورفع العقوبات، وانسحاب القوات الأمريكية من قواعد إقليمية.

وأكد المجلس الأعلى للأمن القومي أن المقترح الإيراني المكون من 10 نقاط يتضمن قبول برنامج تخصيب اليورانيوم، بالإضافة إلى رفع جميع العقوبات الأساسية والثانوية، ودفع تعويضات كاملة لطهران، والإفراج عن أصولها المجمدة.