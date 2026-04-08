أعلنت شرطة العاصمة البريطانية فقدان عدة أجهزة صعق كهربائي وذخيرة، في حادثة تزامنت مع العثور على حقيبة أسلحة قرب منزل عمدة لندن، صادق خان. ووفق التقارير، فقدت وحدة الأسلحة النارية ثلاثة أجهزة صعق، عُثر على أحدها فقط، بينما لا يزال جهازان مفقودين حتى الآن، مع تسجيل فقدان ذخائر خلال السنوات الأخيرة.

أرقام مثيرة للقلق

تشير البيانات إلى أن الفقد شمل خرطوشتين خاصتين بأجهزة الصعق، إضافة إلى 25 طلقة من عيارات مختلفة، منها 9 ملم و5.56 ملم، على مدار خمس سنوات حتى أبريل 2025، ما يسلط الضوء على هشاشة إجراءات التأمين الحالية.

حقيبة أسلحة قرب منزل العمدة

في حادثة منفصلة، عثرت امرأة في منطقة كلافام جنوب لندن على حقيبة تحتوي على بندقية نصف آلية من طراز MP5، مسدس «غلوك 17»، جهاز صعق وذخيرة حية. قام شريكها بإبلاغ الشرطة فوراً، ووصلت دوريات الأمن خلال دقائق للتعامل مع الواقعة.

تحقيق داخلي وإيقاف ضباط

أوضحت المصادر أن الحقيبة تعود لفريق الحماية المكلف بتأمين العمدة، وتم إيقاف خمسة ضباط مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات. وتتولى مديرية المعايير المهنية مراجعة الملابسات، وسط تساؤلات جدية عن إجراءات تأمين الأسلحة داخل القوة، خصوصاً مع تكرار الأخطاء خلال فترة قصيرة.

تحذير من تداعيات خطيرة

وأشار مسؤولون سابقون إلى أن فقدان مثل هذه الأسلحة، رغم ندرتها، قد يحمل تداعيات خطيرة إذا وقعت في أيدٍ غير مصرح لها، مؤكدين أن الالتزام الصارم بالإجراءات يمثل عنصراً أساسياً لسلامة وحدات الأسلحة النارية.