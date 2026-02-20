اقترب نجم فريق الاتفاق خالد الغنام من معادلة رقم قائد الهلال سالم الدوسري، بعدما رفع رصيده إلى 12 مساهمة تهديفية في دوري روشن هذا الموسم، مقابل 13 مساهمة للدوسري الذي يتصدر قائمة أكثر اللاعبين السعوديين مساهمة بالأهداف.



وخاض الغنام 21 مباراة في الدوري خلال موسم 2025-26، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4، ليقدم أفضل مواسمه على الإطلاق من حيث التأثير المباشر أمام المرمى.



وتكشف المقارنة الرقمية حجم التحول اللافت في مستواه؛ إذ لم تتجاوز حصيلته في المواسم الأربعة السابقة 10 إسهامات فقط (6 أهداف و4 تمريرات حاسمة) خلال 72 مباراة، ما يعكس قفزة فنية كبيرة جعلته هذا الموسم أحد أبرز الأسماء السعودية في المسابقة، وعلى بعد مساهمة وحيدة من معادلة رقم الدوسري.