أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن بتكساس.
وأضاف: «لقد سمعتم عن فنزويلا، نحن نساعدهم كثيراً في مجال النفط، لقد أخذنا 50 مليون برميل من النفط، وهي الآن تبحر في سفن ضخمة للغاية متجهة إلى هيوستن»، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.
يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن تؤدي التراخيص الأمريكية الموسعة للصفقات المتعلقة بفنزويلا إلى استعادة إنتاج النفط في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بحلول منتصف عام 2026 إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على البلاد في شهر ديسمبر الماضي.
واضطرت شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج بعد أن فرضت واشنطن حصاراً بحرياً صارماً للضغط على نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي الذي أسرته قوات أمريكية في أوائل يناير الماضي.
ومنع الحصار فنزويلا من تصدير النفط، مما تسبب في تراكم ملايين البراميل من النفط الخام في خزانات ساحلية وسفن، وكانت فنزويلا تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام قبل الحصار.
U.S. President Donald Trump confirmed that 50 million barrels of Venezuelan oil are on their way to Houston, Texas.
He added, "You have heard about Venezuela, we are helping them a lot in the oil sector, we have taken 50 million barrels of oil, and it is now sailing on very large ships heading to Houston," according to Western media outlets.
It is worth noting that the U.S. Energy Information Administration predicted that expanded U.S. licenses for deals related to Venezuela would restore oil production in the South American country by mid-2026 to the level it was at before the maritime blockade imposed by Washington last December.
The Venezuelan state oil company, PDVSA, was forced to make significant production cuts after Washington imposed a strict maritime blockade to pressure Nicolás Maduro, the Venezuelan president who was captured by American forces in early January.
The blockade prevented Venezuela from exporting oil, causing millions of barrels of crude oil to accumulate in coastal tanks and ships. Venezuela was producing between 1.1 million and 1.2 million barrels of crude oil per day before the blockade.