أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن 50 مليون برميل من النفط الفنزويلي في طريقها إلى هيوستن بتكساس.


وأضاف: «لقد سمعتم عن فنزويلا، نحن نساعدهم كثيراً في مجال النفط، لقد أخذنا 50 مليون برميل من النفط، وهي الآن تبحر في سفن ضخمة للغاية متجهة إلى هيوستن»، وفقاً لوكالات إعلامية غربية.


يذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعت أن تؤدي التراخيص الأمريكية الموسعة للصفقات المتعلقة بفنزويلا إلى استعادة إنتاج النفط في البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بحلول منتصف عام 2026 إلى المستوى الذي كان عليه قبل الحصار البحري الذي فرضته واشنطن على البلاد في شهر ديسمبر الماضي.


واضطرت شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» إلى إجراء تخفيضات كبيرة في الإنتاج بعد أن فرضت واشنطن حصاراً بحرياً صارماً للضغط على نيكولاس مادورو، الرئيس الفنزويلي الذي أسرته قوات أمريكية في أوائل يناير الماضي.


ومنع الحصار فنزويلا من تصدير النفط، مما تسبب في تراكم ملايين البراميل من النفط الخام في خزانات ساحلية وسفن، وكانت فنزويلا تنتج ما يتراوح بين 1.1 مليون و1.2 مليون برميل يومياً من النفط الخام قبل الحصار.