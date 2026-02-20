أعلنت أوكرانيا توقيف عشرة مشتبه بهم في أوكرانيا ومولدوفا في إطار تحقيق حول خطط لاغتيال مسؤولين كبار رصدت روسيا مكافآت تصل إلى 100 ألف دولار مقابل قتلهم.



وسبق أن اتهمت كييف موسكو بتدبير عمليات اغتيال بين من تستهدفهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس أجهزة الاستخبارات.



وقال المدعي العام الأوكراني رسلان كرافتشنكو في بيان، اليوم(الجمعة): إنه في إطار عمل فريق تحقيق مشترك لقوات الأمن الأوكرانية والمولدافية، تم التعرف إلى مجموعة منظمة كانت تعد عمليات اغتيال مدبّرة لمواطنين أوكرانيين معروفين وأجانب.



وجرت نحو 20 عملية دهم تم خلالها ضبط مبالغ مالية وأسلحة ومتفجرات ومعدات اتصال، بحسب المصدر. وأوقف سبعة مشتبه بهم في أوكرانيا وثلاثة آخرون بينهم منسق المجموعة في مولدوفا.



وأكدت مولدوفا في بيان أن تحقيقاً كشف خططا «للتصفية الجسدية لعدد من الشخصيات العامة في أوكرانيا».



ولم تحدد أوكرانيا سوى واحد من الشخصيات المستهدفة بهذا المخطط، وهو أندريي يوسوف، المسؤول في قسم الاتصالات الإستراتيجية في القوات الأوكرانية والذي ينسق عمليات تبادل الأسرى مع روسيا.



وأوضح المدعي العام أن الطرف الروسي عرض على المنفذين ما يصل إلى 100 ألف دولار لكل عملية، موضحاً أن المبلغ يتوقّف على مدى شهرة الضحية المحتملة ونفوذها.



وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن عدد من هذه الاغتيالات وبرّرتها بدور الأشخاص المستهدفين في الحرب التي تشنها روسيا عليها منذ نحو أربع سنوات.