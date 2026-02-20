شدد مدرب فريق النصر«جورجي جيسوس»، على صعوبة مواجهة فريقه أمام الحزم مساء غد السبت في الجولة 23 من دوري المحترفين السعودي، ومؤكداً أنه طالب لاعبيه بالتركيز وتطبيق أفكاره وتحويل الفرص المتاحة لأهداف محققة، وقال جيسوس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم الجمعة في دار النصر: «حققنا 7 انتصارات متتالية ونبحث عن الفوز الثامن، وفريقنا دون إصابات وهذا الأهم، ونريد دعم جماهيرنا في جميع مبارياتنا دورياً وآسيوياً، وأطلب من الجماهير أن يكونوا موجودين معنا لنحتفل بالمستوى وبليلة رمضانية جميلة»، وأضاف: «نعرف فريق الحزم جيدًا وستكون مواجهة صعبة والأهم تطبيق أفكارنا وخلق الكثير من الفرص»، وعن اللاعبين الأجانب المتواجدين في النصر حالياً قال جيسوس: « نتعامل باللاعبين الموجودين، وصحيح أن بعض الفرق الأخرى لديها أكثر من 12 لاعبًا أجنبيًّا، وهذا يُحدث بعضًا من عدم التوازن لكننا سعداء باللاعبين الموجودين لدينا»،



وعن التدريبات الرمضانية قال جيسوس: «تجربة جديدة أن نؤدي التدريبات قبل الإفطار، ولا نعرف ما أن كنَّا سنكمل عليها أو لا».