إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلَّد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع مايكل كوريلا في مكتبه بالرياض اليوم.

حضر مراسم التقليد نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.