إنفاذاً لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، قلَّد وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز قائد القيادة المركزية الأمريكية السابق الفريق الأول المتقاعد مايكل كوريلا وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الممتازة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع مايكل كوريلا في مكتبه بالرياض اليوم.
حضر مراسم التقليد نائب وزير الدفاع الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف.
In implementation of the order of the Custodian of the Two Holy Mosques, King Salman bin Abdulaziz Al Saud, Minister of Defense Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz awarded the King Abdulaziz Medal of Excellent Degree to the former Commander of the U.S. Central Command, retired General Michael Kurilla.
This took place during the reception of Minister of Defense Michael Kurilla in his office in Riyadh today.
The ceremony was attended by Deputy Minister of Defense Prince Abdulrahman bin Mohammed bin Ayaf, Chief of General Staff General Fayyad bin Hamid Al-Ruwaili, and the Minister of Defense's Advisor for Intelligence Affairs Hisham bin Abdulaziz bin Saif.