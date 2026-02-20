صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على منح وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة لـ200 مواطن ومواطنة، وذلك لتبرع كل منهم بأحد أعضائه الرئيسية سواءً كان العضو من حي أو من متوفى دماغيًا.

وفي ما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات وهم:

أحمد بن علي بن حسن آل حسن الفقيه، أحمد بن حمد بن محمد شاجري، أحمد بن سعد بن يوسف النافع، أحمد بن سعيد بن أحمد باخشوين، أحمد بن عياد بن عبيد أبا الميخ الشمري، أحمد بن مبارك بن أحمد الجفعي الهمامي، أحمد بن محمد بن حمود البيالي، أحمد بن محمد بن فهمي رجب، أحمد بن محمد بن وصل الله الحبيشي الجهني، أحمد بن محيا بن مويسي الرويثي، أحمد بن مطيران بن هايت الشملاني العنزي، أحمد يحيى بن أحمد بن علي فحم مباركي، أسامة بن سعود بن حمود الجميل، الحسن بن عبد الإله بن أحمد آل خيرات، الحسن بن محمد بن أبو بكر شريف، أيمن بن فالح بن نايل السحيمي البلوي، إبراهيم بن أحمد بن عليان الوبيري الشمري، باسل بن خالد بن عايد العبدي الشمري، بدر بن إبراهيم بن محمد الفياض، بدر بن زيد بن طلق الحنيني السالمي، بلال بن أحمد بن علي السويدي الزهراني، بندر بن حاوي بن ضايف آل غنيمه العيسى، تركي بن سلامة بن مناحي العليمي الرويلي، جمعان بن مطر بن جمعان المكاتلة العمري، حامد بن دخيل بن صالح آل علي العرباني، حسام بن عبدالله بن عون آل النوم، حسين بن فراج بن محمد الكبرى الدوسري، حسين بن يحيى بن عيسى صلوي، حمد بن إبراهيم بن سلامة المحمدي الحويفي، حمد بن عبدالعزيز بن محمد الشاوي، حمزة بن حسين بن جابر السرحاني المقعدي، حمود بن مفرح بن حمود البقعاوي، خالد بن إبراهيم بن جابر عطافي، خالد بن عايد بن غازي العوني المطيري، خالد بن عبدالحميد بن عبدالله الشهري، خالد بن عبدالله بن صالح المطلق، خالد بن محمد بن علي المغطري عسيري، خالد بن عبدالله بن علي بن عامر، خلف بن سلطان بن جابر الجعفري الشمري، رشاد بن نور الدين بن محمد رشاد النحاس، سالم بن فارس بن هادي بن مهدي آل خمسان، سامي بن حمدان بن محمد المفضلي الشمري، سعد بن صالح بن عودة المطرفي، سعد بن مساعد بن إبراهيم المساعد، سعد بن عبد الله بن محمد العبدالكريم، سعود بن عبدالعزيز بن سعود المنيف الهاجري، سعيد بن إبراهيم بن سعيد الشهراني، سعيد بن حمد بن علي آل مردف، سعيد بن ظافر بن صالح آل أبا الطحين، سلطان بن مفلح بن سمير الحلبي الشراري، سلمان بن حمود بن حامد العزيزي المطيري، سليمان بن عبدالله بن سليمان الدخيل، شفيق بن بقعان بن عوامي مسرحي، صالح بن محمد بن يحيى هبلول، طراد بن تركي بن محمد أبو حميدي الحازمي، عادل بن مطر بن محمد الميموني المطيري، عامر بن عبدالله بن عبداللطيف العبداللطيف، عامر بن غازي بن سيف النفيعي العتيبي، عايض بن محمد بن حاظر آل عائض الحارثي، عبدالمجيد بن أحمد بن محمد منوم، عبدالرازق بن عبيدالله بن عبدالرازق آل عمر القرشي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن ناصر الخميسي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالرحمن السندي، عبدالرحمن بن دبيان بن فلاح الضوي العنزي، عبدالرحمن بن سعود بن مطلق المحلفي السهلي، عبدالرحمن بن عصام بن محمد سندي، عبدالرحمن بن مسفر بن ناصر الكتاب العلياني، عبدالعزيز بن ظافر بن محمد السلولي البيشي، عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد آل مقبل الميموني، عبدالعزيز بن محمد بن أحمد آل هبة عسيري، عبدالعزيز بن محمد بن مطر الجبيري المطيري، عبدالعزيز بن مريشيد بن حوال العضيلة المطيري، عبدالعزيز بن مفرح بن علي اليتيمي، عبدالله بن سعد بن عبدالله القحطاني، عبدالله بن سعيد بن صالح آل كعبان الوادعي، عبدالله بن غانم بن تليعان السناني الجهني، عبدالله بن محمد بن عيد البنائي، عبدالله بن ناصر بن عبدالوهاب السعيد، عبدالله محمد بن فهيد بن الحميدي الفراعنة السبيعي، عبدالمالك بن عبدالله بن مونس الفليحاني الشراري، عبدالمجيد بن قليل بن إبراهيم آل شميلة الغامدي، عبدالهادي بن فيحان بن باني الوهيداني رشيدي، عبيد بن سالم بن محمد الشريف، عدنان بن علي بن موسى شراحيلي، عدي بن حاتم بن عبدالعزيز المطلق، علي بن ناصر بن أحمد آل أبو مدرة، علي بن إبراهيم بن حسن الخويط الزبيدي، علي بن عبدالله بن سعيد سمودة المهري، علي بن موسى بن علي المالكي، عناد بن نوار بن طنف العضياني العتيبي، عودة بن خضر بن عودة العطوي، عودة بن عواد بن حمدان الجميلي، عون بن خضير بن مسفر آل خيري اليامي، عيد بن مسلم بن عيادة أبو خبيثة العطوي، عيدان بن أحمد بن صالح الكناني الزهراني، فالح بن جدعان بن نزال القاسمي الظفيري، فلاح بن مبارك بن عبدالله الجروي القحطاني، فهد بن خميس بن عبدالرحمن الزامل، فهد بن سرور بن محمد الروقي العتيبي، فهد بن علي بن مبطي المرواني، فهد بن محمد بن صالح آل حجري القرني، فواز بن خليف بن قاسم المهيمزي الرشيدي، فواز بن قايد بن خليفة العرماني، فيصل بن أحمد بن حسن مغربي، فيصل بن حمد بن هادي جونان بالحارث، فيصل بن عبدالله بن سعد بن جوير، فيصل بن نافل بن صبيح الضبعاني، ماجد بن حسن بن قاسم محمدي عبدلي، مازن بن عبدالله بن عبدالرحمن الفريح، مبارك بن حجاج بن لباد العلجاني الظفيري، محمد بن عبدالله بن محوش الجميد، محمد بن باقر بن هاشم الحسن، محمد بن جابر بن موسى خبراني، محمد بن حيدر بن عبدالله حربي العبدلي، محمد بن دحيم بن سعيد الدقي البيشي، محمد بن شجاع بن سعيد الذيابي العتيبي، محمد بن صالح بن حسن المليحي، محمد بن عايض بن سعيد ال عسكر الحارثي، محمد بن عبيد بن عبدالله أبو قسمين، محمد بن فهد بن عبدالعزيز العديلي، محمد بن مفلح بن عبدالله الرمثي الشهراني، محمود بن محمد بن محسن بني عمرو المالكي، مراد بن حسين بن مصلح المقذلي، مشاري بن سالم بن صالح آل مقاتل العيسي، مشعل بن علي بن أحمد عطيف، معاذ بن عبدالعزيز بن نايض الصراع، منصور بن محمد بن رجاء العجارشه القحطاني، منصور بن مسفر بن عبدالله بن عبيد السلوم، مهند بن عيد بن سعدالله الثبيتي، ناصر بن عبدالله بن ناصر الخطيب، ناصر حجيج خرمان السويلمي العنزي، نايف بن يحيى بن مسعود القبلي الفيفي، نواف بن خالد بن محمد الربيعية الشمري، نواف بن عبدالرحمن بن عبدالله السعيدان، نواف بن عبدالرحمن بن محمد آل طراد القحطاني، نواف بن مزيد بن عوض العرافة العنزي، هشام بن محمد بن فاضل آل صويلح الغامدي، هيثم بن سمير بن علي العدنى، وسام فيصل بن صقر بن هدوين الجميعي، يحيى بن علي بن علي الفود مباركي، يحيى بن محمد بن معجم مجرشي، يحيى بن محمد بن هيازع البارقي، يحيى بن موسى بن يحيى كرشي حكمي، يحيى بن عبدالرحمن بن علي آل سالم، يزن بن محمد بن علي آل شلوة القحطاني، يوسف بن محمد بن عبدالله العيسى، يوسف فواز بن يحيى بن عثمان صران، آرام بنت أحمد بن محمد الوصابي، أروى بنت موسى بن علي العزاني العسيري، أريام بنت يحيى بن أحمد معنقي، أسيل بنت يحيى بن محمد سراج، اعتماد بنت عبدالله بن سليم سليمان قنيطة، العنود بنت حسان بن محمد العساف، أماني بنت عطا الله بن صنهات الدغيلبي العتيبي، أنهار بنت عقيل بن عبدالله العقيل، بدرية بنت محمد بن مسحل الشيباني، بشاير بنت عمر بن محمد باقازي، ثنوى بنت ثاني بن بنية المصبحي العطوي، ثريا بنت علي غرامة الصوفي، روان بنت وقيان بن حمد الدوسري، ريم بنت خالد بن علي السبيعي العنزي، ريم بنت علي بن عيضه الثبيتي، سارة بنت عبدالمحسن بن علي الدعفس، سارة بنت منصور بن صالح العامري السبيعي، سايرة بنت علي بن عيسى البيشي، سحر بنت محمد بن بخيت اللقماني، سعيدة بنت سياف بن مشعل السعدي الأكلبي، شذى بنت محمد بن يحيى خرمي، شريفة بنت عبدالله بن عون الفاضلي الحارثي، شفا بنت عطية بن عفنان الفحيماني الحويطي، شهد بنت خالد أحمد باخشوين، شيخه بنت أحمد بن فايز الشهري، عائشة بنت الحسن بن إبراهيم آل صينية عسيري، عبير بنت عبدالغني بن سعد العمري، عبير بنت عبدالله بن محمد القبيشي، عقيله بنت محمد بن أحمد زريمي جعفري، غادة بنت صالح بن محمد الشائع، غاليه بنت سلمان بن محمد القرعاني، فاطمه بنت أحمد بن إبراهيم حيدر، فدوى بنت محمد بن راشد القعود، ليان بنت محمد بن عبدالرحمن التركي، لينا حازم بن علي المنتشري، منى بنت محمد بن صالح باجعيفر، منى بنت مكيمي بن ميس العريفي الظفيري، منيرة بنت فالح بن محمد آل مسعود القحطاني، ميادة بنت سعد بن مبارك الغريب، نادية بنت طالب بن جابر الصبحي، ندى بنت محمد بن شايع جحاح، نزوى بنت محمد بن عقل الصبيح الخالدي، نسيلة بنت حسن بن مهدي آل عجي الصحبي، نورة بنت خالد بن بخيت الدهيسي المالكي، نوف عمر بن حميد بن حميدي الجبري الخالدي، هديل بنت حمود بن سليم شامان، هيفاء بنت مرزوق بن رزق الله اللهبي العتيبي، وجدان بنت مناحي بن صالح الميموني المطيري، وسميه بنت حسين بن مهدي آل شهي، وضحى بنت مضواح بن صويع الحبابي القحطاني، وعد بنت مسفر بن سعد السلامين، وفاء بنت حسين بن محمد جعفري، وفاء بنت عبد الله بن موسى القرني البحيري.