كشف تقرير صحفي تقدم نادي بنفيكا البرتغالي بشكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) ضد نجم ريال مدريد فيديريكو فالفيردي.

وكان ريال مدريد قد تغلب على مضيفه بنفيكا بهدف نظيف، الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا، في مباراة شابتها مزاعم بتوجيه إهانات عنصرية من قبل لاعب بنفيكا بريستياني ضد نجم الميرنغي فينيسيوس جونيور، وهو ما أبلغه اللاعب البرازيلي حكم اللقاء، ما استدعى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية.

تحقيق أوروبي مفتوح

ويجري الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تحقيقاً في القضية، بعد أن قدم ريال مدريد أدلة عقب تحقيقه الخاص في الحادثة التي وقعت بين الأرجنتيني والبرازيلي.

تفاصيل الشكوى ضد فالفيردي

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، قدم نادي بنفيكا شكوى إلى «يويفا» بشأن ما يعتبره اعتداءً من فالفيردي على صامويل دال، إذ وجه فالفيردي لكمة قوية إلى لاعبه في وقت لم يكن فيه أي تنافس على الكرة بينهما.

وقال محلل الحكام في «آس» إيتورالدي غونزاليس: «هذه بطاقة حمراء؛ لقد وجه فالفيردي لكمة للاعب بنفيكا بلا سبب، كان يجب طرده».