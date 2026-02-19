تكبد إنتر ميلان الإيطالي هزيمة مريرة أمام مضيفه بودو غليمت النرويجي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء (الأربعاء) على ملعب «أسبميرا»، ضمن منافسات ذهاب الملحق المؤهل إلى دور الـ16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

أسبوع كارثي للفرق الإيطالية

وقدمت الفرق الإيطالية مستويات كارثية في مرحلة الذهاب، إذ سقط يوفنتوس أمام غلطة سراي بنتيجة 5-2، وخسر أتالانتا أمام بوروسيا دورتموند 2-0، قبل أن يزيد إنتر ميلان الطين بلة بالخسارة أمام بودو غليمت.

أهداف المباراة

افتتح بودو غليمت أهداف اللقاء عن طريق سوندري فيت في الدقيقة 20، ثم عدل فرانشيسكو بيو إسبوزيتو النتيجة سريعاً لإنتر ميلان بعد 10 دقائق فقط.

وفرض الفريق النرويجي هيمنته في الشوط الثاني، وسجل هدفين بتوقيع ينس بيتر هاوجي وكاسبر هوغ في الدقيقتين 61 و64.

موعد لقاء الإياب

ومن المقرر أن يقام لقاء الإياب الثلاثاء القادم على ملعب «جوزيبي مياتزا» معقل إنتر ميلان.