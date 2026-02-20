أثار لاعب وسط فريق إنتر ميامي الأمريكي رودريغو دي بول جدلاً واسعاً، بعد مقارنة لافتة بين الدوري الأمريكي لكرة القدم ومسابقة دوري أبطال أوروبا.

وقال دي بول في تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «أعتقد أن الفوز بالدوري الأمريكي لكرة القدم أصعب من الفوز بدوري أبطال أوروبا».

نظام المسابقة كلمة السر

وبرر الدولي الأرجنتيني تصريحه بأن نظام الدوري الأمريكي يجبر الفرق على التنافس باستمرار طوال الموسم العادي، ثم خوض مواجهات الإقصاء المباشر، حيث قد يؤدي أي خطأ بسيط إلى الإقصاء.

في المقابل، أشار إلى أن دوري أبطال أوروبا يجمع بين مراحل المجموعات وجولات خروج المغلوب من مباراتين، ما يمنح الفريق الخاسر فرصة للتعويض.

مسيرته مع إنتر ميامي

وكان دي بول قد انضم إلى إنتر ميامي مطلع عام 2025 قادماً من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني على سبيل الإعارة، قبل أن يُفعل النادي الأمريكي بند ضمه نهائياً في ديسمبر الماضي.

ومنذ ذلك الحين، شارك الدولي الأرجنتيني في 27 مباراة، سجل خلالها هدفين وقدم 7 تمريرات حاسمة، وتوج معه بلقب الدوري الأمريكي.