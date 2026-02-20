كشفت الفنانة غادة عبد الرازق تفاصيل أصعب مرحلة في حياتها، معلنة تعافيها الكامل بعد رحلة علاج نفسي استمرت قرابة 20 عاماً، أكدت خلالها أنها كانت تعتمد على أدوية مهدئة قبل أن تنجح في التوقف عنها نهائياً.

حادثة غيّرت المسار

وأوضحت، في تصريحات تلفزيونية، أن أزمتها النفسية تعود إلى حادثة مأساوية شهدتها قبل سنوات، حين رأت سيدة تسقط من أعلى إحدى العمارات أثناء قيادتها سيارتها، وهو المشهد الذي ترك أثراً عميقاً في وجدانها وغيَّر مسار حياتها، على حد وصفها.

وأضافت: «كنت أتعاطى أدوية نفسية منذ نحو 20 عاماً بسبب تلك الحادثة الشهيرة التي أثرت فيّ بشكل كبير».

وسواس واكتئاب

وأشارت إلى أن صدمة الحادثة، إلى جانب الضغوط الفنية وتقمص الشخصيات المركبة في أعمالها، أدت إلى إصابتها بالوسواس القهري والاكتئاب وفقدان الإحساس بالأمان، مؤكدة أن تلك الفترة كانت من أصعب ما مرت به نفسياً.

قرار التعافي

وأكدت غادة عبد الرازق أنها تعافت تماماً في الفترة الأخيرة، وتوقفت عن تناول الأدوية النفسية، مشيرة إلى أن أثر الحادثة لا يزال محفوراً في ذاكرتها، لكنه لم يعد يسيطر على حياتها كما كان في السابق، لتطوي بذلك صفحة امتدت عقدين من المعاناة.