وضعت الفنانة المصرية عبلة كامل شروطًا واضحة قبل الموافقة على الظهور في إعلان جديد لإحدى شركات الاتصالات، بعد غياب طويل عن الشاشات وابتعاد عن الظهور الإعلامي.

وأكدت مصادر محلية أن سبب مشاركة عبلة كامل بعد غياب سنوات في هذا الإعلان لأنه كان يحمل رسالة إنسانية ويعكس قيمها الفنية والاجتماعية.



اختيار منة شلبي وياسمين عبد العزيز

اختارت عبلة كامل أن تظهر إلى جانب الفنانتين ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، لما يجمعها بهما من تعاونات سابقة، حيث تعاونت مع منة شلبي في فيلم «كلم ماما» منذ 23 عامًا، ومع ياسمين عبد العزيز في مسلسل «امرأة من زمن الحب».



تقدير للعلاقات الشخصية

كما أعربت عبلة كامل عن سعادتها بوجود المخرج المصري محمد شاكر خضير في الإعلان، نظرًا لعلاقتها الوثيقة بوالده الراحل الذي كان يدرسها أيام المعهد، بينما يعد مسلسل جراند أوتيل الذي أخرجه يعتبر من الأعمال المفضلة لديها ويحظى بمكانة خاصة في قلبها.



ظهور عبلة كامل بعد سنوات

يذكر أن عبلة كامل فاجأت الجمهور في جميع الوطن العربي بالظهور رفقة كل من ياسمين عبد العزيز ومنة شلبي، موجهة رسالة مؤثرة بالإعلان قائلة: «ما تسيبش حاجة تبعدك عن اللي اشتقت له.. طول ما إحنا سوا، رمضان بينور بينا».