أعاد الفنان اللبناني ملحم زين إشعال الجدل في لبنان، بعد تصريحات نارية أعلن فيها تضامنه الكامل مع مواطنه فضل شاكر، مؤكدًا اقتناعه التام ببراءته من التهم الموجهة إليه، في وقت لا تزال فيه جلسات محاكمته مؤجلة ومصيره القضائي مفتوحًا على كل الاحتمالات.

لم يكتفِ ملحم زين بكلمات عامة، بل دخل مباشرة إلى صلب الملف، واصفًا القضية بأنها «فارغة»، ومؤكدًا امتلاكه خلفية تفصيلية عمّا جرى. وقال بلهجة حاسمة: «فضل شاكر ما قوّص على نملة»، في نفي قاطع لأي تورط في قضايا قتل.

هذه التصريحات أثارت تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل، بين مؤيد يرى في موقف زين «وفاءً نادرًا»، ومعارض يعتبر تدخله مجازفة في ملف قضائي معقد تعود جذوره إلى أحداث عبرا عام 2013، المرتبطة باسم أحمد الأسير.

وفي مفاجأة لافتة، كشف زين أن أغنيته الجديدة «طلعت شمسا» هي هدية من فضل شاكر، واصفًا العمل بأنه يحمل «نكهة خاصة» كونه إهداءً من صديق يمتد عمر العلاقة معه إلى نحو 26 عامًا، أي قبل دخوله عالم الغناء.

وأكد زين أنه لا ينتظر أي مقابل من شاكر، مشددًا على أن «ثلاثة أرباع القضية فارغة» إذا ما قُرئت بإنصاف، وأن الحقيقة (برأيه) واضحة لمن اطلع على التفاصيل.

وبينما تتواصل المحاكمات وتتصاعد الانقسامات حول القضية، يبدو أن موقف ملحم زين أعاد الملف إلى الواجهة بقوة، فاتحًا الباب أمام موجة جديدة من الجدل الفني والقانوني في لبنان.