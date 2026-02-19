شارك المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة السفير الدكتور عبدالعزيز الواصل، في جلسة مجلس الأمن الوزارية بشأن الحالة في الشرق الأوسط.

وألقى الدكتور الواصل خلال الجلسة كلمة المملكة، التي أكد فيها موقفها الثابت والداعم لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضح، أن قرار سلطات الاحتلال تحويل أراضٍ في الضفة الغربية إلى ما يُسمى «أملاك دولة» يمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي، ويقوض جهود إحلال السلام، مجددًا التأكيد على عدم وجود أي سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما شدد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967م وعاصمتها القدس الشرقية، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 2334.

ودعا إلى حماية المنظمات الإنسانية وتمكينها من أداء مهامها وفق القانون الدولي الإنساني، خاصةً مع دخول شهر رمضان المبارك، مؤكدًا أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وأشار إلى مشاركة المملكة البنّاءة في اجتماع مجلس السلام المنعقد في 19 فبراير 2026م، مثمنًا الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الحرب في قطاع غزة، ومؤكدًا ضرورة الحفاظ على وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض أي محاولات لتقسيم الأراضي الفلسطينية.