وزير الدفاع يبحث الشراكة السعودية الأمريكية مع وزيري الخارجية والحرب لدى الولايات المتحدة

التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم، وزير الخارجية مستشار الأمن القومي الأمريكي المكلف ماركو روبيو، ووزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، والمبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، وآفاق الشراكة السعودية الأمريكية وسبل تعزيزها وفرص تطويرها، إضافةً إلى بحث جهود إحلال السلام بالمنطقة والعالم.

حضر اللقاء سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام بن عبدالعزيز بن سيف، فيما حضره من الجانب الأمريكي رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق الأول دان كين.