أعلن الفنان التونسي ظافر العابدين وفاة شقيقه الأكبر حاتم، فجر اليوم (الأحد)، في خبر صادم كشف عنه عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام»، معبراً عن صدمته وألمه لفقدان شقيقه الذي وصفه بأنه كان قدوته في الحياة.

رسالة مؤثرة

وكتب ظافر العابدين رسالة مؤثرة نعى فيها شقيقه، قال فيها: «توفي فجر اليوم أخويا الغالي وقدوتي في الحياة، الله يرحمك يا حاتم يا عزيز، إن شاء الله نكمل كيما ربيتني»، في كلمات عكست حجم الحزن الذي يعيشه بعد رحيله.

دعاء ووداع

وأكد الفنان من خلال رسالته عمق العلاقة التي جمعته بشقيقه الراحل، مشيراً إلى التأثير الكبير الذي تركه في حياته، وأنه سيواصل السير على النهج والقيم التي تربى عليها بفضله.

سبب غيابه عن موسم رمضان 2026

وفي سياق آخر، تحدث ظافر العابدين سابقاً عن سبب غيابه عن دراما رمضان هذا العام، موضحاً أن المسلسل الذي كان سيجمعه بالفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم ما زال يحتاج إلى مزيد من الوقت للتحضير والتنفيذ، حتى يخرج بالشكل الذي يليق بفكرته المختلفة وجودته الفنية.