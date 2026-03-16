في خطوة مفاجئة، أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن التحضير لمسلسل درامي جديد بعنوان «مصطفى محمود.. بين الشك واليقين»، مقرر عرضه خلال موسم رمضان 2027، وهو من تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.

برومو يطرح أسئلة فلسفية

وكشف الإعلان التشويقي للعمل عن ظهور المفكر الراحل مصطفى محمود وهو يطرح مجموعة من التساؤلات الوجودية التي شغلت مسيرته الفكرية، من بينها: هل نرى العالم على حقيقته؟ ولماذا خُلق الإنسان؟ وما الحكمة من وجوده؟ وهل يملك البشر حرية الاختيار؟

مقولات خالدة في الإعلان

كما تضمن البرومو مقتطفات من أشهر أقواله التي تعكس رؤيته الفكرية، مثل: «إن الطريق إلى اليقين لا يمر إلا بالسؤال»، و«لن تكون متديناً إلا بالعلم، فالله لا يُعبد بالجهل».

ويأتي العمل ضمن توجه لتقديم أعمال درامية تمزج بين السيرة الذاتية والطرح الفكري، من خلال استعراض الأفكار والتحولات التي تركت تأثيراً في المجتمع العربي خلال العقود الماضية.

محطات من حياة المفكر

ويتناول المسلسل السيرة الذاتية للعالم والمفكر الراحل مصطفى محمود، متتبعاً أبرز مراحل حياته منذ الطفولة والشباب، مروراً بمسيرته العلمية والثقافية، وصولاً إلى آرائه الفلسفية والاجتماعية التي أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الفكرية العربية.