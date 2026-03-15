أصدرت محكمة مصرية، الأحد 15 مارس، حكماً بحق الفنان المصري وائل عبدالعزيز، شقيق الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، يقضي بسجنه شهراً مع الشغل، مع إيقاف تنفيذ العقوبة مؤقتاً مقابل كفالة قيمتها 10 آلاف جنيه.

كما فرضت المحكمة على وائل عبدالعزيز غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه، بعد ثبوت إدانته في قضية سب وقذف أقامها ضده أحد الصحفيين، معتبرة أن الواقعة صحيحة وأن المتهم تجاوز في حق المدعي، ما أدى إلى صدور هذا الحكم القضائي.

في الوقت نفسه، يواصل وائل عبدالعزيز نشاطه الفني بمشاركته في مسلسل «وننسى اللي كان» خلال موسم رمضان 2026، إذ يجمعه بشقيقته الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز بعد غياب دام نحو 5 سنوات عن التعاون الفني المشترك بينهما.

ويجسد وائل شخصية «أحمد» ضمن إطار اجتماعي رومانسي من تأليف الكاتب عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد خبيري، مما يضفي على العمل طابعاً عائلياً وجاذبية خاصة للمشاهدين.