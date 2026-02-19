نفت الفنانة المصرية يارا السكري وجود أي خلاف بينها وبين الفنانة التونسية درة، بعد الجدل حول تغيير البوستر الرسمي لمسلسل «علي كلاي»، مؤكدة أن التغيير تم بناءً على طلب الشركة المنتجة، وأنها تكن لها كل الاحترام والتقدير.

وأوضحت السكري في تصريح خاص لـ صحيفة «عكاظ» أنها خضعت لورش عمل وتحضيرات مكثفة لشخصية «روح» التي تقدمها في مسلسل «علي كلاي»، لافتة إلى أن الدور مختلف تماماً عن أدوارها السابقة، لذلك يعد نقلة فنية في مشوارها.

وأضافت أن بعض أيام التصوير كانت صعبة بسبب طبيعة الدور والأماكن المختلفة، رغم أن العلاقة بين فريق العمل كانت ودية وقريبة.



تجربة المقلب مع رامز جلال

وعن مشاركتها في برنامج المقالب «رامز ليفل الوحش»، أكدت أن المقلب كان قويًا ومر بست مراحل، مشيرة إلى أنه يحتاج إلى لياقة بدنية وتحمل كبير حتى لا تتعرض للإصابات.



أول تجربة سينمائية مع محمد إمام

كما تحدثت يارا السكري عن فيلمها القادم وهو «صقر وكناريا»، المقرر طرحه في عيد الأضحى، موضحة أنه يجمع بين الأكشن والكوميديا والرومانسية بطابع اجتماعي.

وأعربت عن حماسها لتقديم أول تجربة سينمائية لها، وأول تعاون مع النجم المصري محمد إمام، مشيرة إلى أن كواليس التصوير كانت مليئة بالمرح والضحك، لافتة إلى أنها ستقدم «دور مفاجأة للجمهور».