أثار منشور للفنان طلال السدر على منصة «X» تفاعلات متباينة، بعد إعلانه تنفيذ قرار صادر عن الهيئة الابتدائية بوزارة الإعلام يتضمن تطبيق اتفاق الصلح المبرم بينه وبين الفنان حسن أحمد عسيري، والإقرار بما قدمه الأخير من أعمال رائدة وبصمة واضحة في مسيرة الدراما السعودية.

وأوضح السدر في نص منشوره أن القرار رقم (233) الصادر في الدعوى المقامة ضده من حسن أحمد عسيري يقضي بتنفيذ بنود الصلح بين الطرفين، متضمنًا اعتذارًا صريحًا عمّا بدر منه تجاه عسيري، مع التأكيد على مكانته الفنية وما قدمه خلال مسيرته من أعمال أسهمت في تطوير المشهد الدرامي في المملكة.

وجاء في نص الاعتذار:

«أنا طلال مرزوق مشعان السدر العتيبي أعتذر للممثل القدير حسن أحمد عسيري عمّا صدر مني تجاه شخصه الكريم من إساءة، وأقرّ بما قدم طوال مسيرته من أعمال رائدة تركت بصمة واضحة في الدراما السعودية، وأسهمت في تطور المشهد الفني».

وأشار السدر إلى أن نشر الاعتذار وتثبيته لمدة خمسة عشر يومًا يأتي التزامًا ببنود الاتفاق، مختتمًا منشوره بعبارة شكر موجّهة للمتابعين.

وكان السدر قد وجّه في وقت سابق عدة انتقادات حادة إلى عسيري عبر منشورات متفرقة في حسابه، تضمّن بعضها وسمًا يحمّله مسؤولية ما وصفه بـ«العبث بالدراما السعودية»، كما شنّ قبل نحو ستة أشهر هجومًا لاذعًا اعتبر فيه أن عسيري يتحمّل جزءًا كبيرًا من الضعف الذي أصاب الصناعة الدرامية، مشيرًا إلى أن هذا التراجع –بحسب رأيه آنذاك– لم يكن مصادفة، بل نتيجة نمط إنتاجي قائم على الاحتكار والتكرار، يحوّل الأعمال إلى نماذج رتيبة تفتقر إلى الابتكار والعمق العاطفي.