تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، شرّفت حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، مساء أمس (الخميس)، حفل تكريم الفائزات بالمسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الـ27، التي نظمتها وأشرفت عليها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وذلك في فندق الريتز كارلتون بمدينة الرياض.

واستُهِلَّ الحفل بتلاوة آياتٍ من القرآن الكريم، تلا ذلك عرضٌ مرئي استعرض مسيرة المسابقة وما حظيت به من دعم القيادة الرشيدة، والجهود التي تبذلها الوزارة في تنظيمها والإشراف عليها، بما يسهم في تشجيع أبناء وبنات الوطن على الإقبال على كتاب الله حفظًا وتلاوةً وتفسيرًا.

عقب ذلك، ألقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على الأمانة العامة لمسابقة القرآن الكريم المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ كلمةً عبر الشاشات المرئية، أكّد فيها أن تكريم نماذج مشرقة من بنات الوطن ممن شرّفهن الله بحفظ كتابه وحُسن تلاوته يجسّد عمق الرسالة التي تضطلع بها المملكة في بناء الإنسان على هدي القرآن الكريم، وربط الناشئة به حفظًا وفهمًا وعملًا وسلوكًا.

وأوضح أن هذه المسابقة التي تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، وتحظى برعايته، وبدعم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، تمثّل امتدادًا لنهجٍ راسخ في خدمة القرآن الكريم وأهله، وتسخير الإمكانات كافة لرعاية حفظته وتشجيعهم، مؤكدًا أن عناية القيادة بالقرآن الكريم تعكس ثوابت هذه البلاد ومنهجها القائم على الوسطية والاعتدال.

وبيّن أن الدورة الحالية شهدت إقبالًا واسعًا من مختلف مناطق المملكة، حيث شارك في تصفياتها الأولية أكثر من (3600) متسابق ومتسابقة، تأهل منهم (129) إلى المرحلة النهائية، ضمن منظومة تحكيم دقيقة بإشراف لجان متخصصة، وبلغ مجموع جوائزها 7 ملايين ريال؛ دعمًا وتحفيزًا لحفظة كتاب الله وتشجيعًا لهم على مواصلة هذا الطريق.

وهنّأ وزير الشؤون الإسلامية الفائزات بشرف نيل هذا التكريم في مسابقة تحمل اسم خادم الحرمين الشريفين، مشيدًا بما قدّمنه من نماذج مشرّفة في الإتقان وحسن التلاوة، مؤكدًا أن هذا الفوز مسؤولية عظيمة قبل أن يكون تكريمًا، داعيًا إياهن إلى مواصلة العناية بكتاب الله حفظًا وتدبرًا وعملًا، والتحلّي بأخلاق القرآن، وجعل ما تعلّمنه منهج حياةٍ وسلوكًا يُترجم في أقوالهن وأعمالهن، ليكنّ سفيراتٍ للقرآن في أسرهن ومجتمعهن، وقدواتٍ حسنة لبنات الوطن في التمسك بالقيم الإسلامية السمحة.

كما أعرب عن شكره وتقديره للأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين على تشريفها الحفل وتكريمها للفائزات، ولأعضاء لجنة التحكيم النسائية على ما بذلنه من جهودٍ مخلصة، سائلًا الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد وولاة أمرها، وأن يديم عليها الأمن والاستقرار.

وفي ختام الحفل، كرّمت حرم خادم الحرمين الشريفين الفائزات بالمراكز الأولى في فروع المسابقة الستة، كما كرّمت أعضاء لجنة التحكيم النسائية بدروعٍ تذكارية تقديرًا لجهودهن.

حضر الحفل عددٌ من الأميرات، والمسؤولات، وعددٌ من المهتمات بعلوم القرآن الكريم، وأمهات المشاركات في المسابقة.