اعتمد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقات المحلية والدولية الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ نتائج وأسماء الفائزات في المسابقة المحلية على جائزة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها السابعة والعشرين، التي عُقدت تصفياتها النهائية بمدينة الرياض خلال الفترة من 25 إلى 29 شعبان 1447، بمشاركة (129) متسابقًا ومتسابقةً تنافسوا على فروع المسابقة الستة، وبلغ إجمالي الجوائز أكثر من 7 ملايين ريال.

وجاءت نتائج الفروع الثلاثة الأولى على النحو التالي: في الفرع الأول فازت بالمركز الأول هبة بنت ماجد بن رشدي الصفدي (400 ألف ريال)، تلتها مناهل بنت أحمد بن عبدالله الحارثي (375 ألف ريال)، ثم رغد بنت حسين بن علي آل فرحان (350 ألف ريال).

وفي الفرع الثاني فازت شموخ بنت فائز بن حمدان الزنبقي بالمركز الأول (250 ألف ريال)، ثم أماني بنت شايع بن عوض الحارثي (225 ألف ريال)، ثم زينب بنت إبراهيم بن عبدالسلام إدريس (200 ألف ريال)، أما الفرع الثالث ففازت بالمركز الأول كناز بنت محمد بن عبدالله السعوي (180 ألف ريال)، ثم مريم بنت محمد بن فؤاد الخطيب (170 ألف ريال)، ثم جنى بنت محمد بن صالح عبدالله العتيق (160 ألف ريال)، تلتها ربى بنت يوسف بن مرعي الشريف (150 ألف ريال)، ثم رزان بنت محمد بن فائز آل معافاة الشهري (140 ألف ريال)، أما نتائج الفروع الثلاثة الأخرى، فقد جاءت على النحو الآتي: في الفرع الرابع فازت الشيماء بنت سعد بن ناصر آل كناد القحطاني بالمركز الأول (120 ألف ريال)، تلتها شهد بنت أسامة بن عبدالرحمن القايدي (110 آلاف ريال)، ثم شهد بنت متعب بن سعد العروي الجهني (100 ألف ريال)، ثم حور بنت محمد بن عبدالرحمن الرفاعي (90 ألف ريال)، ثم حنان بنت عبدالله بن إبراهيم الفرج (80 ألف ريال).

وفي الفرع الخامس فازت ربى بنت محمد بن إبراهيم فلاتة بالمركز الأول (60 ألف ريال)، ثم ياسمين بنت نواف بن صويهد العنزي (55 ألف ريال)، ثم خولة بنت مشعل بن ملهي الرويلي (50 ألف ريال)، ثم وسن بنت محمد يونس بن محمد نور سيت (45 ألف ريال)، ثم نورة بنت أحمد بن محمد البجادي الصبحي (40 ألف ريال).

وفي الفرع السادس فازت هديل بنت صلاح بن جميل القرشي بالمركز الأول (35 ألف ريال)، ثم لبابة بنت بلال بن عبدالحميد بن محمد نور ولي (32,500 ريال)، ثم خديجة بنت حامد بن عواد عتيق الحازمي (30 ألف ريال)، ثم بيان بنت عبدالله بن عبدالرحمن باعقيل (27,500 ريال)، ثم لين بنت علي بن عبدالرحمن القحطاني (25 ألف ريال).

وأشاد آل الشيخ في هذه المناسبة بمستوى المشاركات وتميّزهن في حفظ القرآن الكريم وحُسن تلاوته وأدائه وتفسيره، منوّهًا بما حققنه من إنجاز مشرّف وتفوّق مستحق بإتقانهن حفظ كلام الله تعالى ومعرفة تفسيره، مقدّمًا التهنئة للفائزات وذويهن.

وأكّد آل الشيخ أهمية العمل بكتاب الله والتحلّي بأخلاقه، والدعاء لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، سائلًا الله أن يجزيهما خير الجزاء على ما يوليانه من عناية ورعاية للقرآن الكريم وأهله.