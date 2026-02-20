حسمت المملكة ملف حماية شتلات البن بفرض حجر نباتي إلزامي لمدة عامين كاملين على جميع الشتلات المستوردة قبل السماح بتداولها أو استخدامها كأمهات للإكثار، مع حظر استيراد الشتلات المنتجة من أصول محورة وراثياً.



وأصدر القرار الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها «وقاء» المهندس أيمن الغامدي، متضمناً اعتماد شروط استيراد وتداول شتلات البن في المملكة، والعمل به بدءا من اليوم (الجمعة)، وإلغاء ما يتعارض معه من قرارات سابقة.



واشترط القرار للحصول على إذن الاستيراد تقديم شهادة صحة نباتية صادرة من الجهة المختصة في بلد المنشأ، وأن تكون الشتلات منتجة في مشاتل معتمدة وخاضعة لإشراف رسمي، مع إجراء فحص مخبري قبل الشحن بمدة لا تتجاوز (15) يوماً. كما أوجب خلو الإرساليات من الآفات الحجرية والآفات الخاضعة للوائح، ومن أبرزها بكتيريا Xylella fastidiosa، إلى جانب عدد من الفطريات والنيماتودا والحشرات المحددة في القائمة التنظيمية.



ويقضي القرار بإخضاع الإرساليات للفحص الظاهري والمخبري في منافذ الدخول، مع سحب عينات بنسبة (1%) وفق مستوى كشف يبلغ 95%. وفي حال الاشتباه أو ثبوت الإصابة، يتم حجز الإرسالية واتخاذ الإجراءات النظامية التي قد تصل إلى الإتلاف.



وعلى صعيد الإنتاج المحلي، قصر القرار إنتاج شتلات البن على الأصناف المسجلة رسمياً في المملكة، مع إلزام المشاتل بالابتعاد عن المناطق الموبوءة واستخدام تربة وبيئات زراعية ومياه ري خالية من المسببات المرضية ومعتمدة من وزارة البيئة والمياه والزراعة. كما أخضع المشاتل لزيارات تفتيشية دورية من مفتشي «وقاء»، ومنع نقل أو تداول الشتلات بين المناطق أو المزارع إلا بعد الحصول على «شهادة نقل» تثبت اجتياز الفحص الميداني والمخبري.



وأكد القرار أنه في حال ظهور إصابة ببكتيريا Xylella fastidiosa أو غيرها من الآفات الخاضعة للوائح، تطبق إجراءات المكافحة والحجر والإتلاف وفق الأنظمة المعتمدة، في خطوة تعزز منظومة الوقاية النباتية وتحمي استثمارات قطاع البن في المملكة.