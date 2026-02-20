قال عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني اللواء أمير حيات مقدم، إن بلاده تمتلك قدرة كاملة على مواجهة أي تهديد عسكري أمريكي، محذرا من أن «أي تصعيد محتمل قد يشمل إغراق حاملة طائرات أو استهداف قواعد أمريكية في المنطقة».



الرد الحاسم في حال الهجوم



وأضاف حيات مقدم في مقابلة مع موقع «مرصد إيران»: ليس مستبعداً في حال اندلاع حرب أن تُغرق حاملة أمريكية أو يُؤسر جنودها، ويمكننا إلحاق الأذى بجميع القوات الأمريكية، جندياً كان أم جنرالا، وقد ترون في لحظة ما أن قصر ترمب نفسه قد تعرض للإصابة.



وشدد المسؤول الإيراني على أن إيران لا تسعى لبدء الحرب، وأن سياستها الدفاعية قائمة على الرد الحاسم في حال الهجوم. وأكد أن الولايات المتحدة لا تمتلك قدرة دفاعية فعالة أمام صواريخ إيران الباليستية، وأن الهيبة العسكرية الأمريكية أمام الصواريخ الإيرانية سقطت في الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما.



لن نقبل بصفر تخصيب



وفيما يتعلق بالمفاوضات النووية بين طهران وواشنطن، لفت إلى استمرار المحادثات غير المباشرة بوساطة سلطنة عمان، مؤكداً أن إيران لن تقبل بشرط «صفر تخصيب» لليورانيوم، وأن البرنامج النووي الإيراني يركز على الاستخدامات السلمية والطبية، وليس على إنتاج أسلحة نووية.



وأوضح أن طهران تولي أهمية للتفاوض الدبلوماسي، لكنها لا تثق بالجانب الأمريكي، لافتا إلى أن أي اتفاق مستقبلي سيكون موضع شك في التزام واشنطن به، وأن الأولوية الإيرانية تبقى تعزيز الجاهزية الدفاعية ومواجهة أي تهديدات محتملة.



واعتبر إرسال الولايات المتحدة معدات عسكرية، بما في ذلك حاملات الطائرات، إلى المنطقة، يأتي في إطار حرب نفسية وخلق ضغط سياسي، لكنه لن يثني إيران عن الدفاع عن مصالحها الوطنية.