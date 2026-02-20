واصل فريق الأهلي تألقه في جولات يوم التأسيس، مؤكدا حضوره القوي بنتائج كبيرة وثابتة خلال المواسم الثلاثة الأخيرة، بعدما اعتاد الانتصار بالنتيجة ذاتها: 4-1.



وحقق الأهلي فوزا عريضا على الطائي بنتيجة 4-1، قبل أن يكرر السيناريو ذاته أمام القادسية بالنتيجة نفسها، ثم عاد ليؤكد تفوقه بفوز جديد على النجمة 4-1، في مشهد يعكس ثباتا فنيا وشراسة هجومية في هذه المناسبة الوطنية.



الأهلي لم يكتفِ بالانتصار فحسب، بل حول يوم التأسيس إلى موعد خاص للرباعيات، مقدما عروضا هجومية لافتة تؤكد جاهزيته وقدرته على فرض إيقاعه في المواجهات الكبرى.



وبهذا السجل اللافت، يثبت الأهلي أن يوم التأسيس بات فألا حسنا للفريق، وينتهي دائما برباعية في شباك المنافسين.