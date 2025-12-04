توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم (الخميس)، فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف، الحدود الشمالية، ولا يستبعد تكوّن الضباب على تلك المناطق وعلى مناطق الشرقية، الرياض، وجازان.
وأشار التقرير، إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم /ساعة باتجاه مضيق باب المندب، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى أعلى من مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي والأوسط ومتوسط الموج على الجزء الجنوبي يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.
فيما ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساءً شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.
The National Center of Meteorology expected in its weather report for today (Thursday) a chance of thunderstorms accompanied by active winds in the regions of Asir, Al-Baha, Makkah, Madinah, Ha'il, Al-Jawf, and the Northern Borders. Fog formation is also not ruled out in those areas and in the Eastern Province, Riyadh, and Jazan.
The report indicated that the surface wind movement over the Red Sea is northwesterly to northerly at a speed of 10-28 km/h in the northern and central parts, and southeasterly to southerly in the southern part at a speed of 20-40 km/h, reaching up to 50 km/h towards the Bab el-Mandeb Strait. Wave heights range from half a meter to one meter in the northern and central parts, and from one meter to two meters in the southern part, reaching over two meters towards the Bab el-Mandeb Strait. The sea condition is slight wave in the northern and central parts and moderate wave in the southern part, becoming rough towards the Bab el-Mandeb Strait.
Meanwhile, the surface wind movement over the Arabian Gulf will be northerly to northwesterly, shifting in the evening to easterly to northeasterly in the southern part at a speed of 10-30 km/h, with wave heights ranging from half a meter to one meter, and the sea condition will be slight wave.