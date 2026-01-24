أصدرت محكمة تونسية مساء اليوم (الجمعة) حكمًا بالسجن لمدة 15 يومًا مع غرامة مالية بحق محامية وإعلامي، على خلفية تصريحات أدليا بها خلال برنامج تلفزيوني.

وقضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بإدانة المحامية دليلة مصدّق والإعلامي برهان بسيّس، بعد اتهامهما بمخالفة قرار قضائي سابق يمنع التداول الإعلامي في ما يُعرف بملف التآمر على أمن الدولة.

وتعود القضية إلى حلقة تلفزيونية بثتها قناة حنبعل الخاصة قبل أكثر من عامين، استضاف خلالها الإعلامي برهان بسيّس المحامية دليلة مصدّق في حوار مطوّل ناقش القضية، رغم صدور قرار رسمي يمنع الخوض فيها إعلاميًا.

وعلى إثر بث الحلقة، باشرت السلطات القضائية تحقيقًا رسميًا نهاية عام 2023، وجرى الاستماع للطرفين قبل إحالتهما إلى المحاكمة، مع إبقائهما طليقين إلى حين صدور الحكم.

وخلال جلسات سابقة، دفعت المحامية بأن الحوار لم يتضمن عبارات محددة تشكّل أخبارًا كاذبة أو إساءة شخصية أو تشهيرًا، مؤكدة أن القضية بُنيت على مضمون الحلقة كاملًا دون تحديد نقاط تجريم واضحة.

غير أن المحكمة اعتبرت أن التصريحات تشكّل مخالفة للقانون المنظم لاستخدام وسائل الإعلام وشبكات الاتصال، وأصدرت حكمها استنادًا إلى نص قانوني يجرّم نشر أو تداول معلومات يُعتقد أنها قد تمس الأمن العام أو تؤثر على سير القضايا القضائية.