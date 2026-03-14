أزالت أمانة محافظة جدة، تعديات على أرض حكومية بحي الأجواد ضمن نطاق بلدية بريمان الفرعية، بعد رصد اعتداء تمثل في إنشاء مبانٍ ومحلات تجارية بطرق غير نظامية على الموقع.

وأكد رئيس بلدية بريمان الفرعية، فهد المالكي، أن البلدية رصدت التعدي، إذ تبين وجود إنشاءات ومحلات تجارية مقامة داخل أرض حكومية تابعة لإحدى الوزارات دون مستندات نظامية، مبيناً أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية حيال الموقع وإزالة المخالفات بمساحة إجمالية بلغت (74,050) متراً مربعاً.

وأشار إلى أنه جرى الرفع إلى هيئة عقارات الدولة لاستكمال الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص، مؤكداً أن الجهود تأتي في إطار أعمال الأمانة المستمرة لمعالجة التعديات على الأراضي الحكومية، وتطبيق الأنظمة والحد من استغلال المواقع العامة بطرق غير نظامية.