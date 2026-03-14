في واقعة أثارت صدمة الرأي العام السويدي، قامت مفتشية الصحة والرعاية (Ivo) بفتح تحقيق عاجل مع طبيب عيون في فيستمانلاند بعد أن أجرى عملية جراحية عن طريق الخطأ لمريضة كانت تنتظر تقييمًا مختلفًا، بدلاً من الرجل الذي كان من المقرر إجراء العملية له.

وتكشف التفاصيل الصادمة أن الرجل كان قد أجل موعده بسبب طول فترة الانتظار، إلا أن الطبيب لم يلاحظ الفارق الواضح بين الجنسين، ولم يتحقق من الرقم الشخصي للمريض قبل البدء بالعملية، لتصبح الجراحة خطأً طبيًا نادرًا وخطيرًا أثار جدلاً واسعًا بين الأطباء والجمهور.

وقال رب العمل في البلاغ المقدم لمفتشية إيفو: «لم يلاحظ الطبيب الفرق بين المريضين. وهذا النوع من الأخطاء يمكن أن يكون له تأثيرات جسيمة على صحة المرضى».

وبينما يتواصل التحقيق مع الطبيب لمعرفة المسؤوليات القانونية والمهنية، تم إعلام المريضة بالحادثة، فيما لم يعد الطبيب يعمل في العيادة، وسط موجة انتقادات على طريقة إدارة المواعيد والتأكد من بيانات المرضى.

ووصف المتابعون على مواقع التواصل الواقعة بأنها «أغرب خطأ طبي هذا العام»، مطالبين بتطبيق إجراءات أكثر صرامة لحماية المرضى من الأخطاء المميتة.