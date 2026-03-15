أصدرت محكمة جنح أول أكتوبر في القاهرة حكمًا بحبس الفنان المصري محمود حجازي ستة أشهر بعد إدانته بالتعدي على زوجته رنا طارق، وذلك بعد نظر الدعوى المقامة ضده بشأن الواقعة.

تفاصيل الحادثة

نشبت خلافات أسرية بين الزوجين داخل منزلهما بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وتطورت مشادة كلامية إلى اعتداء بالضرب تسبب في إصابة الزوجة، وفقًا للتحريات الأمنية.

العقوبات المالية والمدنية

وألزمت المحكمة المتهم بدفع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، إضافة إلى تعويض مدني مؤقت للزوجة بنفس القيمة، وتحميله المصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة

قرار سابق للنيابة

وكانت النيابة العامة المصرية قد أخلت سبيل محمود حجازي بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه أثناء التحقيقات، بعد الاستماع للطرفين والاطلاع على التقرير الطبي، قبل إحالة القضية إلى المحكمة.