أصبح أبو هبة، البائع الستيني في شوارع بغداد الجديدة، ظاهرة لافتة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن لاحظ الزبائن والسياح شبهه الغريب بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الشعر الأشقر والابتسامة المميزة وملامح الوجه التي تذكر بترمب حولت عربته المتواضعة إلى نقطة جذب للسكان المحليين والسياح الأجانب على حد سواء. الزوار يلتقطون الصور مع «ترمب بغداد» ويشاركون لحظاتهم على المنصات الرقمية، بينما يتبادل أبو هبة معهم النكات والحديث السياسي الطريف.

ورغم الشهرة المفاجئة، يؤكد أبو هبة أنه لم يتغير كثيرًا: «ما زلت أبيع في عربتي كل يوم، وأسعى لكسب رزقي مثل أي يوم عادي». ويستمر الرجل في تقديم طبق الحمص المسلوق الشهي الممزوج بنكهة الليمون والكمون، بينما يلتف حوله الزبائن الفضوليون لالتقاط الصور والاستمتاع بالمزيج الغريب بين المذاق المحلي وشبهه بـ«ترمب».

تجربة أبو هبة تبرز كيف يمكن لشبه شخصي أو لحظة غريبة أن تحول الحياة اليومية البسيطة إلى قصة منتشرة تحظى بالتفاعل في مواقع التواصل الاجتماعي بين العالم.